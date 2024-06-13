сегодня в 15:29

Почти 20 жителей Каширы прошли первый этап диспансеризации в парке

В городском парке Каширы прошел выездной профилактический прием медицинских специалистов Каширской больницы. В рамках мероприятия была проведена диспансеризация 19 человек. Основной акцент был сделан на раннее выявление заболеваний и поддержание здоровья взрослого населения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Такого рода выездные приемы позволяют нам приблизить медицинскую помощь к населению, сделать ее доступнее и оперативнее. Раннее выявление проблем со здоровьем позволяет значительно повысить качество жизни наших пациентов и избежать серьезных осложнений», — отметил заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.

Профилактический медицинский осмотр включал несколько этапов. Первоначально проводился опрос (анкетирование), который помогал выявить основные жалобы и потенциальные риски для здоровья. Далее следовала антропометрия, где измерялись рост, вес и окружность талии, что является важными показателями для оценки общего состояния организма.

Измерение артериального давления позволило выявить случаи гипертонии, которые нередко остаются незамеченными на ранних стадиях. Клинический анализ крови предоставил информацию о важнейших параметрах, таких как уровень гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов.

Определение уровня холестерина и глюкозы в крови помогло выявить скрытые риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Электрокардиография проводилась для лиц определенного возраста, чтобы оценить работу сердца и выявить возможные нарушения ритма или другие сердечные проблемы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.