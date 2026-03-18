Почти 20 тыс жителей Подмосковья сдали кровь с начала 2026 года

Почти 20 тыс. жителей Московской области сдали кровь и ее компоненты с начала 2026 года, более 2,2 тыс. из них сделали это впервые. Доноров принимают в областном центре крови, его филиалах и на выездных акциях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Стать донором может любой житель Подмосковья старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Сдать кровь можно в Московском областном центре крови, его филиалах и отделениях переливания в медучреждениях. В регионе также регулярно проходят выездные донорские акции.

«С начала года кровь и ее компоненты в Московской области сдали почти 20 тыс. человек, из них более 2,2 тыс. стали донорами впервые», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Переливание крови необходимо пациентам с тяжелыми травмами и ожогами, онкологическими заболеваниями, а также недоношенным детям. Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00, предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А.

Полный список учреждений службы крови Московской области опубликован на сайте https://donormo.ru/usk-mo/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.