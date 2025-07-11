Почти 20 тыс человек узнали о состоянии родных в больнице Подмосковья по номеру 122

В Московской области узнать о состоянии пациента, проходящего лечение в одной из областных больниц, можно по номеру 122. Так, о состоянии здоровья родных узнали почти 20 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Всего с момента запуска в 2023 году этой функцией воспользовались почти 20 тыс. человек, из них свыше 7,1 тыс. с начала этого года. Это удобно, так как не нужно самостоятельно добираться до медучреждения. Достаточно оставить заявку по номеру 122, после чего с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на волнующие вопросы», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

С начала этого года состояние родственника по номеру 122 уточнили на 1,5 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар.

Отметим, что на данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн. Если заявка оформлена до 11:00, информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.