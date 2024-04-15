Почти 20 студентов медколледжа посетили Балашихинскую больницу с экскурсией

Юношам и девушкам рассказали о структуре медицинской организации — одной из самых крупных в Подмосковье, условиях работы, показали клинико-диагностическую лабораторию, поликлинику и стационар.

«Балашихинская больница заинтересована в привлечении молодых кадров. Для этого у нас налажено тесное взаимодействие с подмосковными образовательными учреждениями. Так, в этом году студенты Орехово-Зуевского филиала Московского областного медицинского колледжа № 1 дважды побывали у нас с ознакомительной экскурсией. Будущие фельдшеры-лаборанты и медсестры своими глазами увидели, как организован рабочий процесс в разных подразделениях, задали интересующие вопросы», — рассказала главная медицинская сестра Балашихинской больницы Наталья Хмелевская.

Несколько студентов в этом году уже прошли санитарскую практику в больнице. В течение месяца они поработали в клинико-диагностической лаборатории, в отделениях реанимации, педиатрии, хирургии стационаров. По словам Натальи Хмелевской, заинтересованных в работе студентов, которые успешно прошли практику, в будущем готовы принять в штат больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.