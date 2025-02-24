Почти 190 тыс телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года

В Московской области взрослые, беременные женщины и дети могут воспользоваться телемедицинской консультацией. Так, получить повторную консультацию врача можно через интернет, не посещая поликлинику. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Основным преимуществом телемедицины является отсутствие необходимости посещения поликлиники, что позволяет значительно сэкономить время, так как получить консультацию можно в любом удобном для пациента месте. На таком онлайн-приеме специалист дает рекомендации, контролирует динамику и ход лечения, расшифровывает результаты анализов и исследований или оформляет электронный рецепт на льготное лекарство. Всего с начала года в Подмосковье провели почти 190 тыс. телемедицинских консультаций», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.