Почти 19 тыс жителей Каширы прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года

В Каширской больнице в рамках программы министерства здравоохранения Московской области проходит программа диспансеризации. С начала года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 18 592 жителя округа. Эта работа включает диспансеризацию взрослого населения, углубленную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, а также диспансеризацию мужчин и женщин репродуктивного возраста. Об этом сообщает пресс-служба администрации Каширы.

В рамках диспансеризации и осмотров врачи выявляют основные факторы риска: повышенное давление, избыточный вес и высокие уровни сахара в крови. Благодаря раннему выявлению многие пациенты сразу же начинают получать необходимое лечение.

В 2025 году право пройти бесплатную диспансеризацию имеет каждый, кто родился в 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 и 2007 годах, а также жители старше 40 лет, которым рекомендовано пройти обследование. Для этого достаточно обратиться в регистратуру с паспортом и полисом ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.