Почти 180 выездных донорских акций провели в Подмосковье с начала года

Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции, где все желающие старше 18 лет могут сдать кровь и ее компоненты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Стать донором можно не только в стенах Московского областного центра крови. Для удобства жителей проводятся регулярные выездные акции. С начала этого года было проведено 179 таких мероприятий, в ходе которых было заготовлено более 4,5 тонны крови», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А.

Ознакомиться с полным списком учреждений cлужбы крови Московской области можно на сайте. Телефон координационного центра донорства крови: 8 (495) 305-77-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025 года уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.

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