Почти 150 тыс ЭКГ расшифровали на станции скорой помощи Подмосковья в этом году

В Подмосковье на областной станции скорой медицинской помощи работает кардиопульт. Это консультационной центр, который помогает бригадам, находящимся на вызове у пациента. Врачи-кардиологи дистанционно расшифровывают ЭКГ, которую выполняет бригада, на основании чего принимается решение о необходимости госпитализации больного. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Врачи кардиопульта помогают медикам на вызове удостовериться в правильности постановки диагноза, что влияет на выбор тактики лечения. С начала года было проведено почти 150 тыс. дистанционных консультаций, в итоге госпитализация потребовалась лишь в 8% случаев. А всего за время работы кардиопульта врачи выполнили более 900 тыс. расшифровок», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Работа кардиопульта стала возможной благодаря оснащению бригад Московской областной станции скорой помощи новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи ЭКГ.

В случае выявления у пациента острой сердечно-сосудистой патологии бригада госпитализирует его в один из региональных сосудистых центров Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.