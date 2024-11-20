Почти 150 аппаратов ЭКГ поступили в больницы Подмосковья в 2024 году

В медицинские организации Московской области продолжает поступать новое оборудование, в том числе для проведения электрокардиографии. Так, с начала года в медучреждения региона поступили порядка 150 аппаратов ЭКГ, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря поступлению новых аппаратов ЭКГ мы сможем повысить качество и доступность исследований сердечно-сосудистых заболеваний. Всего с начала года в больницы региона поступило почти 150 аппаратов ЭКГ на сумму порядка 50 млн рублей», — сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование поступило в 34 больницы, в том числе Балашихинскую, Жуковскую, Красногорскую, Щелковскую, Химкинскую и другие.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

ЭКГ-исследование проводится по направлению лечащего врача. Записаться на прием к специалисту можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг «Здоровье» или инфомат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе.

Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.