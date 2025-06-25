Почти 1,5 тыс детей в Подмосковье пролечили зубы под наркозом с начала года

В Московской области детям доступно стоматологическое лечение под общим наркозом. Такой вид медицинской помощи могут получить маленькие пациенты в возрасте до трех лет, а также дети с психоневрологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими патологиями, которые препятствуют лечению зубов под местной анестезией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В некоторых случаях невозможно провести лечение зубов ребенку под местной анестезией, тогда врачи используют общий наркоз. Сегодня такая методика доступна в 5 медучреждениях Подмосковья: в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. Всего с начала года стоматологическое лечение под наркозом прошли почти 1,5 тыс. детей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Предварительно дети проходят обследование у профильных специалистов, которые определяют показания и противопоказания к стоматологическому лечению в амбулаторных условиях под наркозом. После лечения за состоянием ребенка наблюдают анестезиологи-реаниматологи в течение нескольких часов. При стабильном состоянии пациента выписывают.

Медицинская помощь оказывается бесплатно по полису ОМС для детей до 3-х лет и для детей с соматической патологией, препятствующей лечению без наркоза. На лечение зубов под наркозом направит лечащий врач при наличии у пациента соответствующих медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.