Почти 1,5 млн человек проверили свое здоровье в Подмосковье с начала года

В Московской области жители могут бесплатно проверить свое здоровье в поликлиниках региона, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Так, с начала года диспансеризацию и профосмотры в регионе прошли почти 1,5 млн человек, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Диспансеризация в регионе реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Важно регулярно проверять свое здоровье. Для повышения качества и доступности медицинской помощи для пациентов мы продолжаем оснащать наши больницы современным цифровым оборудованием, ремонтируем медорганизации региона. С начала этого года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 1,5 млн человек, что на 34,8 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram (https://t.me/eregistratura_mo_bot).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.