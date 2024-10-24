Почти 140 тыс женщин Балашихи прошли комплексную проверку здоровья в поликлинике

В Балашихе почти 140 тыс женщин прошли комплексную проверку здоровья в поликлинике. Это больше половины от общего количества горожан, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры с начала 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Профилактические мероприятия преследуют главную цель — оценить общее состояние здоровья, а также на раннем этапе выявить хронические заболевания и риски их развития. Обследования проводятся бесплатно по полису ОМС.

«В вопросе профилактики заболеваний у женщин более ответственная позиция: из 202 тыс. прошедших диспансеризацию балашихинцев — почти 140 тыс. женщин и более 60 тыс. мужчин. В основном это люди старше 40 лет. В этом возрасте повышается риск онкологии, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Выявить их на раннем этапе помогает комплексное обследование. Оно включает в себя общий клинический анализ крови, анализ кала на скрытую кровь, анализ крови на холестерин и глюкозу, ЭКГ, флюорографию, маммографию, измерение артериального и внутриглазного давления, роста и веса, консультации гинеколога и терапевта», — рассказал и. о. заведующего отделением профилактики поликлиники № 2 Балашихинской больницы, врач-терапевт Антон Зыков.

По результатам первого этапа диспансеризации чаще всего выявляются артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, в меньшей степени — бронхиальная астма, хронические бронхиты и заболевания ЖКТ.

Также у каждого третьего пациента отмечается избыточная масса тела или ожирение первой степени. Примерно у 25% пациентов повышен уровень холестерина в крови. При выявлении хронических заболеваний пациентов направляют на углубленную диспансеризацию: дополнительные обследования и консультации узких специалистов.

В этом году таких оказалось порядка 20 тыс. человек. Для прохождения диспансеризации нужен паспорт и полис ОМС. Запись по телефону 122, через портал госуслуг, инфоматы или при личном обращении в поликлинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.