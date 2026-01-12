Почти 1,4 тыс детей родились в Подмосковье за новогодние праздники

В Подмосковье с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года родились почти 1,4 тыс. детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В период новогодних праздников в Московской области на свет появились почти 1,4 тысячи новорожденных. Первый ребенок в 2026 году — мальчик — родился в Московском областном перинатальном центре в новогоднюю ночь в 00:50.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что в Подмосковье действует трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным. В нее входят родильные дома, перинатальные центры и научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. По словам министра, врачи готовы оказывать квалифицированную помощь вне зависимости от праздничных и выходных дней.

Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье». Для консультаций работает единый кол-центр по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.