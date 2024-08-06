Почти 12 тыс женщин оказали медицинскую помощь в поликлинике Люберец за год

В женской консультации поликлиники № 12 в мкр. Зенино городского округа Люберцы за год медицинская помощь оказана около 12 тыс. женщин, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новая поликлиника, в составе которой заработала и женская консультация, открылась в микрорайоне Зенино в прошлом году. Прием ведут четыре врача акушера-гинеколога и врач ультразвуковой диагностики, которая проводит исследования разных триместров беременности на аппарате премиум класса.

«В общей сложности за год за медицинской помощью к нам обратились около 12 тыс. женщин. Из них 553 — это беременные женщины, вставшие на учет, 240 уже стали мамами. В микрорайоне очень много молодых семей с детьми, которые планируют вторую, третью и даже четвертую беременность. Сейчас на учете стоит 250 беременных женщин, из них 80 со сроками беременности более 30 недель», — сообщила заведующая женской консультацией, врач акушер-гинеколог Татьяна Топчу.

Она добавила, что в женской консультации проводятся скрининговые обследования на онкологические заболевания. За время работы было выявлено около 20 случаев онкологических заболеваний у женщин от 25 до 70 лет. И все они были направлены в Центр амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы для оказания специализированной помощи.

Женская консультация поликлиники № 12 активно проводит диспансеризацию женщин репродуктивного возраста с 18 до 49 лет. В первый этап входят осмотр врача, консультирование и взятие мазков. В рамках второго этапа, на который врач направляет в случае обнаружении проблем, проводится УЗИ молочных желез и органов малого таза для установления точного диагноза.

Врачи напоминают о том, что женщины должны внимательно относиться к своему здоровью и посещать врача-гинеколога даже при отсутствии проблем раз в год. Тогда специалист сможет выявить заболевание или отклонение в состоянии здоровья и вовремя назначить лечение.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.