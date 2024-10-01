Почти 11,3 тыс человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья за лето

В Подмосковье в эти выходные прошла заключительная в этом году акция «Проверь свое здоровье в парке». Выездные бригады врачей работали в 23 городских округах, в том числе в Люберцах, Наро-Фоминске, Раменском, Коломне и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Заключительная в этом году акция «Проверь свое здоровье в парке» прошла в регионе в эти выходные. Формат пользовался спросом у жителей. Всего с начала лета почти 11,3 тыс. человек прошли профосмотры на свежем воздухе. Также за прошедшие выходные 390 человек прошли вакцинацию от гриппа», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start.

Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.