Почти 10,5 тыс выездов совершили мобильные комплексы Подмосковья с начала года

В Московской области для удобства жителей, проживающих в отдаленных территориях, проводятся регулярные выезды мобильных комплексов. В ходе таких выездов пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования рядом с домом. Также во время таких выездов можно пройти вакцинацию от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Во время выездов мобильных комплексов жители могут пройти исследования, сделать прививку от гриппа, а также получить консультацию специалиста, в том числе и узкопрофильного. Всего с начала этого года в регионе было совершено почти 10,5 тыс. таких выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили порядка 250 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

График выездов мобильных комплексов формируется исходя из потребности населенного пункта. Ознакомиться с ним можно на сайтах медицинских организаций Московской области или в социальных сетях.

График выездов мобильных пунктов вакцинации от гриппа размещен на сайте.

Для того, чтобы пройти обследование, предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.