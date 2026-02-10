Почти 100 тыс детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала года бесплатные профилактические осмотры прошли почти 100 тысяч детей, треть из них — в школах и детских садах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области дети могут пройти бесплатный профилактический осмотр как в поликлинике, так и в образовательных учреждениях. Для удобства семей медицинские бригады выезжают непосредственно в школы и детские сады.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева пояснила, что такой подход позволяет родителям не менять рабочий график и не посещать поликлинику дополнительно. Если по итогам осмотра требуется дополнительная диагностика, ребенка направляют в поликлинику.

С начала года профосмотры прошли почти 100 тысяч детей, треть из них — в образовательных учреждениях. Информация о прохождении осмотра появится в личном кабинете на региональном портале Госуслуг в течение 45 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.