Почти 100 медработников приняты в штат Балашихинской больницы в октябре

В октябре почти 100 медработников были приняты в штат Балашихинской больницы, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Из них, коллективы поликлиник и стационаров пополнили 48 врачей и 46 медицинских сестер. Помимо узких специалистов, в поликлиниках начали работать 18 новых участковых терапевтов. Еще 4 участковых педиатра пришли в детские поликлиники № 2 и № 17.

«При зачислении в штат Балашихинской больницы для врачей и среднего медицинского персонала предусмотрены различные меры социальной поддержки. Так, медработники могут участвовать в программе „Социальная ипотека“. В этом году сертификаты на жилье получили 5 сотрудников. Также медикам помогают с компенсацией аренды жилья до 20 тыс. рублей ежемесячно, содействуют в устройстве ребенка в детский сад и школу», — рассказал главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов.

Для молодых специалистов предусмотрена ежемесячная надбавка. Врачи, которые трудоустроились в медучреждение в течение года после окончания профильного вуза, дополнительно получают 15 тыс. рублей, средний медперсонал — 7 тыс. рублей. Действует ежемесячная губернаторская доплата до 32 тыс. рублей участковым терапевтам и участковым педиатрам. Кроме того, врачи, впервые трудоустроенные в поликлиники Балашихинской больницы, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей.

В состав Балашихинской больницы входят 3 многопрофильных стационара, 17 поликлиник, 2 амбулатории, поликлиника восстановительной медицины и реабилитации, психоневрологический, кожно-венерологический и наркологический диспансеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.