Почти 10 тыс детей-спортсменов осмотрели в НИКИ детства Подмосковья в 2024 году

В Подмосковье в центре спортивной медицины научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) юным спортсменам доступно быстрое и бесплатное медицинское обследование, позволяющее получить допуск к тренировкам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона

«Юные спортсмены могут пройти обследование в нашем центре в максимально короткие сроки — около 3 часов. Они сдают анализы, проходят полную диагностику и получают заключение о допуске к тренировкам и соревнованиям. В прошлом году наши врачи обследовали почти 10 тыс. детей-спортсменов из сборных команд региона», — сказала руководитель центра спортивной медицины института детства Дарья Коледова.

Осмотр детей-спортсменов проводят педиатр, детский кардиолог, травматолог-ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог, невролог, хирург, уролог-андролог, гинеколог, оториноларинголог, офтальмолог. При наличии показаний проводятся дополнительные консультации узкопрофильных специалистов. После этого оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям.

Специалисты центра спортивной медицины НИКИ детства принимают юных спортсменов-представителей сборных команд по 160 видам спорта, в том числе, карате, сноубордингу, прыжкам на батуте, фитнес-аэробике, хоккею на траве, стрельбе из лука и других.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.