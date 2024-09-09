Почти 10 тыс человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета
Фото - © Пресс-служба Минздрава
В Подмосковье продолжается акция «Проверь свое здоровье в парке». В прошедшие выходные выездные бригады медиков работали в парках Московской области, в том числе в Ногинске, Воскресенске, Дмитрове, Егорьевске и других. С начала лета такой возможностью воспользовались уже почти 9,9 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.
«Также в парках в выходные дни жители могут пройти вакцинацию от гриппа. Всего прививку сделали 413 человек», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.
Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.