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Почти 10 тыс человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета

В Подмосковье продолжается акция «Проверь свое здоровье в парке». В прошедшие выходные выездные бригады медиков работали в парках Московской области, в том числе в Ногинске, Воскресенске, Дмитрове, Егорьевске и других. С начала лета такой возможностью воспользовались уже почти 9,9 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Также в парках в выходные дни жители могут пройти вакцинацию от гриппа. Всего прививку сделали 413 человек», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.