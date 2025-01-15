Почетными донорами в Подмосковье стали почти 700 человек в 2024 году

Жители Московской области могут сдать кровь и ее компоненты удобным для них способом — в учреждениях службы крови, а также во время выездных донорских акций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наш регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами благодаря отзывчивым людям. Так, в прошлом году в Подмосковье заготовили на 1,4 тонны больше, чем в 2023 году. Кроме того, в 2024 году года звание «Почетный донор России» получили 689 человек, регулярно сдающих кровь и ее компоненты на безвозмездной основе», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Более подробно ознакомиться с правилами присвоения звания «Почетный донор России» можно на сайте Московского областного центра крови.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Сайт. Телефон координационного центра донорства крови: 8 (495) 305-77-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.