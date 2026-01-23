Почему о ней не говорят? Врач рассказала, что проказой все еще можно заразиться

Проказа не исчезла, но перестала быть страшной сенсацией: сегодня это редкое и полностью излечимое заболевание, при котором пациент становится незаразным уже через несколько дней терапии, рассказала в беседе с РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева

«Большинство людей не слышит о проказе в новостях, и на то есть объективные причины. Прежде всего эта болезнь сегодня распространена далеко не повсеместно. Большинство новых случаев регистрируют в конкретных регионах с тропическим климатом, в то время как в развитых странах с хорошей медициной лепра встречается крайне редко», — сказала Филева.

Она добавила, что изменилась сама болезнь и подходы к ее лечению. Раньше проказа считалась смертельным и очень заразным заболеванием, а сегодня это полностью излечимое состояние, которое не несет никаких эпидемиологических рисков.

«Пациент перестает быть заразным уже через несколько дней после начала приема лекарств, и его не нужно изолировать от общества. Из-за этого единичные случаи не вызывают паники и широкого обсуждения, как, например, вспышки новых вирусов или эпидемии гриппа», — рассказала врач.

Филева уточнила, что борьба с лепрой стала рутинной, хоть и важной работой для здравоохранения. Все внимание и ресурсы направлены на помощь в тех самых эндемичных регионах, где болезнь еще остается распространенной проблемой.

«Поэтому, хотя проказа и существует, она находится под контролем и не воспринимается как глобальная угроза, а значит, редко попадает в заголовки СМИ», — заключила специалист.

Всемирный день помощи больным проказой приходится на последнее воскресенье января. Этот день был установлен в 1953 году. В 2026-м событие придется на 25 января.

