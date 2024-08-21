Победители премии «Подмосковный врач» получат выплату в размере 180 тыс рублей

«Уже третий год мы проводим в Подмосковье профессиональную премию для медработников. В общей сложности в этом году в испытаниях участие приняли 149 медицинских работников. В этом году был расширен перечень специальностей. В него вошли детские хирурги и кардиологи, эндокринологи и другие. Сейчас кандидатов оценивает наша экспертная комиссия, которая и определит победителей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Подвести итоги премии планируется в сентябре этого года.

Победители получат единовременную денежную выплату в размере 180 тыс. рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что тема здравоохранения в области востребована.

«Регион быстрорастущий, поэтому где-то строим новые медучреждения, где-то усиляем, модернизируем старые», — отметил Воробьев.