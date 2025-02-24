Алексей Бычков из Подмосковья стал победителем недавнего конкурса «Доноры — защитники Отечества» на лучшую донорскую историю среди военнослужащих. Он был организован Московским областным центром крови. Его брат Евгений также стал призером конкурса на лучший рисунок «Мой герой» в тематике служения Отечеству и донорства крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Самый главный и любимый герой для Алексея — его бабушка. Большую часть своей жизни она проработала поваром на особой кухне у первых лиц государства в Кремле (Федеральной службы охраны России — ФСО). Дарила лучи добра этому миру бескорыстно и не прося ничего взамен. Возможно, поэтому в нашем герое всю жизнь сидит чувство справедливости и желание помогать людям. Мама Алексея действующий офицер ФСО, дядя — пенсионер ФСО.

«Я родился миниатюрным…но тяга к армии была. Воинский долг, отечество, любовь к Родине…да и просто, что я такой же, как и все мальчишки! Не хотели брать — настаивал! В итоге взяли с боем меня на срочную службу в ФСО (часть правительственной связи), ура! Но, в категории Б3 и за стол — для таких худеньких парней, чтобы наливался и креп. По итогу закончил срочную службу в отделении боевого обеспечения части и даже отъел щеки!» — вспоминает Алексей Бычков.

Далее по программе — институт и тернистый путь к мечте по бабушкиным стопам. В итоге наш герой устроился на особую кухню поваром в Кремль.

«Командировки и высокая зона ответственности перед лицами страны — это превосходно! Но, к сожалению, проработал недолго — ибо путь военного своеобразен и чрезвычайно сложен (за что благодарю всех военных). Решил жить мирской жизнью — но не переставать делать добрые мужские дела и поступки», — поясняет Алексей Бычков.

Почти 5 лет он работает старшим начальником смены пищевого производства детского питания. В его обязанности входит качественная и точная организация всех бесперебойных процессов жизнедеятельности комбината питания. Мужчина всегда привык помогать. Поэтому, три года назад решил впервые сдать кровь в Московском областном центре крови. На счету Алексея уже 7 безвозмездных донаций цельной крови и тромбоцитов.

«Москва не сразу строилась — маленькими шажками к цели! Хочу стать Почетным донором России. Доказать самому себе, что я могу! Каждый раз сдача крови — это просто какой-то внутренний долг. Не задаюсь вопросом почему. Если есть потребность в моей крови — значит, она кому-то нужна и поможет. Своего рода круговорот добра в природе. Отдавая себя — найдешь счастье и спокойствие в этом мире. Быть добру!» — сказал Алексей Бычков.

Своим личным примером он вдохновил свою жену на донорство крови. Супруги любят походы в горы, полумарафоны в разных городах и странах, футбол, большой теннис, плавание, баню, путешествия. У его жены уже более 100 прыжков с парашютом — поэтому и Алексей решился два года назад на этот смелый шаг. Это, по его словам, дает глоток жизни и продлевает ее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.