Пластический хирург развеял миф об удалении растяжек на коже

Хирург Гуликян: растяжки на коже можно сделать менее заметными

Стрии на коже, более известные в народе как растяжки, появляются из-за того, что кожа человека не успевает адаптироваться к новым условиям: резкому набору веса, беременности или быстрому набору мышц у спортсменов. Этому состоянию подвержены как мужчины, так и женщины. Существует мнение, что растяжки можно полностью бесследно удалить с тела, однако, по словам пластического хирурга Гарена Гуликяна, на самом деле это не так, пишет Газета.ru .

«Хотя современные методы могут значительно улучшить состояние кожи и уменьшить видимость стрий, их полное устранение остается сложной задачей», — подчеркивает Гуликян.

Хирург отметил, что самым непредсказуемым в появлении растяжек на коже является беременность. Во время развития малыша невозможно предугадать, на каком участке тела у матери появится растяжка.

Главными причинами появления растяжек являются заболевание соединительной ткани, нарушение структуры кожи, гормональные проблемы или просто наследственная предрасположенность к этому. Чтобы не было растяжек у спортсменов, наращивать мышцы нужно постепенно, чтобы кожа успевала адаптироваться к новым условиям. Аналогичным образом следует поступать при наборе или сбросе лишнего веса — все должно быть постепенно.

Современная медицина может значительно улучшить внешнее состояние кожи. В косметологии есть ряд процедур, которые делают стрии менее заметными. Чтобы подобрать подходящий способ коррекции для конкретного человека, следует проконсультироваться у квалифицированного специалиста.