Пластический хирург рассказала об имплантах для подбородка и скул

Помимо грудных имплантов, также существуют подбородочные и скуловые. Их применяют, чтобы увеличить проекцию подбородка или скул, сообщила РИАМО пластический хирург клиники DEGA Юлия Юнусова.

«Существуют и импланты для голени — для увеличения проекции икроножной мышцы. Однако они не так распространены и не популярны среди пациентов», — сказала Юнусова.

Она добавила, что ранее в пластической хирургии делали и ягодичные импланты, но от их применения начали отказываться в пользу липофилинга — пересадки жировой ткани.

«Есть ряд противопоказаний к грудным имплантам. Прежде всего к ним относятся период беременности и лактации. Гормональные изменения в этот период могут оказать негативное влияние на заживление тканей и привести к непредсказуемым результатам. После окончания грудного вскармливания рекомендуется подождать не менее 6 месяцев перед операцией», — рассказала пластический хирург.

Юнусова отметила, что противопоказанием являются и аутоиммунные заболевания: иммунитет пациента может просто «не принять» имплант. Имплантация также противопоказана при наличии онкологических заболеваний, активных воспалительных процессов и хронических заболеваний в стадии обострения.

«При этом следует учитывать, что каждый случай уникален и к списку „общепринятых“ противопоказаний могут добавиться и индивидуальные факторы риска. Поэтому перед операцией необходимо обязательно пройти комплексное медицинское обследование, чтобы их исключить», — предупредила медик.