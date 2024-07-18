Пластический хирург рассказала, как сохранить молодость шеи

Хирург Решетняк: шею необходимо защищать от солнца, чтобы сохранить ее молодость

Шея играет ключевую роль в формировании общего внешнего вида и восприятия возраста. Пластический хирург клиники «Семейная» Оксана Решетняк рассказала, как сохранить молодость шеи, сообщает «Вечерняя Москва».

В первую очередь шею необходимо защищать от солнца и увлажнять ее кожу. Использование солнцезащитного крема с высоким содержанием SPF поможет избежать вредного воздействия ультрафиолета, а поддержание уровня увлажненности с помощью качественных кремов и сывороток позволит сохранить эластичность.

С возрастом кожа шеи начинает требовать специального ухода: пилингов и эксфолиации, и эти процедуры делают в салоне. Также полезен будет и домашний уход: использование антивозрастных кремов с ретиоидами и антиоксидантами.

Регулярный массаж шеи и специальные упражнения также помогают улучшить кровообращение и укрепить мышцы.