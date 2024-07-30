Пластический хирург назвал операции, необходимые после 50 лет

Врач Балкизов назвал блефаропластику одной из необходимых операций после 50 лет

Кандидат медицинских наук, пластический хирург Вячеслав Балкизов рассказал, какие операции стоит делать после 50 лет, когда внешность каждой женщины претерпевает определенные изменения. По его словам, в первую очередь нужно подумать о подтяжке лица, блефаропластике и липосакции, сообщает «Вечерняя Москва».

Блефаропластика меняет взгляд женщины. Даже при постоянном использовании специальных сывороток и кремов тонкая кожа век может изменить свой тонус и цвет, под глазами появляются мешки, а на верхних веках — избыток кожи. Коррекция век поможет исправить все эти аспекты. Также она считается самой легкой и мелкой операцией.

Подтяжка лица — на втором месте по популярности. Эту операцию обычно проводят в сочетании со СМАС-лифтингом, который помогает подтягивать мышцы и возвращать тонус кожи.

По словам хирурга, тройку рейтинга замыкают операции, которые помогают убрать лишние жировые отложения. Липосакция способствует корректированию очертаний фигуры, и нужна она тем, кому уже не помогают диеты и спорт.