Пластический хирург назвал операции, необходимые после 50 лет
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Кандидат медицинских наук, пластический хирург Вячеслав Балкизов рассказал, какие операции стоит делать после 50 лет, когда внешность каждой женщины претерпевает определенные изменения. По его словам, в первую очередь нужно подумать о подтяжке лица, блефаропластике и липосакции, сообщает «Вечерняя Москва».
Блефаропластика меняет взгляд женщины. Даже при постоянном использовании специальных сывороток и кремов тонкая кожа век может изменить свой тонус и цвет, под глазами появляются мешки, а на верхних веках — избыток кожи. Коррекция век поможет исправить все эти аспекты. Также она считается самой легкой и мелкой операцией.
Подтяжка лица — на втором месте по популярности. Эту операцию обычно проводят в сочетании со СМАС-лифтингом, который помогает подтягивать мышцы и возвращать тонус кожи.
По словам хирурга, тройку рейтинга замыкают операции, которые помогают убрать лишние жировые отложения. Липосакция способствует корректированию очертаний фигуры, и нужна она тем, кому уже не помогают диеты и спорт.