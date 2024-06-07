В некоторых видах пива могут содержаться консерванты, которые вызывают аллергии, астму или кишечные расстройства, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Некоторые виды пива могут содержать консерванты, такие как диоксид серы, который используется для предотвращения окисления и сохранения свежести. Некоторые люди могут быть чувствительны к этому веществу, и употребление продуктов с его содержанием может вызвать реакции, такие как аллергии, астма или кишечные расстройства», — рассказал Белоусов.

Он отметил, что для придания цвета пиву могут добавляться красители, например, карамель. Они могут быть связаны с риском развития рака и негативно влиять на пищеварительную систему.

«Некоторые пивоваренные компании могут добавлять антиоксиданты и стабилизаторы для продления срока годности и сохранения качества продукции. Некоторые из этих добавок могут оказывать негативное воздействие на организм, особенно у людей с аллергическими реакциями или чувствительными системами», — рассказал врач.

Белоусов уточнил, что в составе пива также могут присутствовать различные добавки, такие как сахар, дрожжи, ароматизаторы и прочие компоненты, которые в больших количествах могут оказать негативное воздействие на организм.

«Эти компоненты могут вызывать аллергические реакции, нарушения пищеварения, возможно, влияя на гормональный баланс и другие системы организма. Однако важно помнить, что многие из этих рисков связаны с потреблением больших количеств этих добавок, и что большинство людей без особых чувствительностей могут употреблять пиво с этими компонентами без значительных последствий», — заключил специалист.

Во вторую субботу июня в России ежегодно отмечают День пивовара. Праздник был учрежден решением Совета Союза российских пивоваров от 23 января 2003 года.

Основной целью праздника является формирования традиций пивоварения в России, укрепления авторитета и престижа профессии пивовара, а также развития потребления пенного напитка на территории страны.