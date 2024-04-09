Пицца, алкоголь и леденцы: врач назвала продукты, которые убивают зубы

Врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух предупредила, что алкогольные напитки и сладости вредят здоровью зубов. По словам медика, среди конфет наиболее опасными являются те, которые долго находятся во рту и прилипают к зубам — к примеру, леденцы, мармелад или ириски, сообщает Life.ru .

Кроме того, на здоровье зубов негативно скажется и частое употребление газированных напитков, поскольку они изобилуют не только сахаром, но и добавленными кислотами.

«Даже несладкие продукты, состоящие преимущественно из простых углеводов, например, белый хлеб или пицца, повышают риск кариеса. Это происходит из-за того, что небольшие частицы выпечки могут налипать на зубы или застревать между ними и, постепенно расщепляясь, образовывать питательную среду для бактерий», — подчеркнула Кашух.

Пристрастие к спиртному также рискует сыграть злую шутку с зубами, отметила врач. Кроме этого, эмаль ослабевает после употребления соусов и маринадов, содержащих уксус.

Кашух обратила внимание, что испортить состояние зубов может и кофе. Однако, как добавила эксперт, ряд исследований гласит, что в этом напитке также есть и антиоксиданты, оказывающие противомикробное действие.