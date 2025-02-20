Питьевой режим и физкультминутки: как сохранить здоровье, работая в офисе

Еще древнегреческий философ Аристотель утверждал: движение — это жизнь. Сегодня многие жители городов большую часть времени проводят за компьютером в офисе. Как снизить риск заболеваний, спровоцированных гиподинамией, рассказала РИАМО врач-физиотерапевт Красногорской больницы Ирина Скорикова.

«Согласно исследованиям, загруженность в течение рабочего дня, сидячий образ жизни — факторы, которые могут спровоцировать возникновение множества заболеваний. Так, статическое сидячее положение способствует развитию патологии позвоночника. Обязательно следить за состоянием ног — отеки, покраснения и боли могут сигнализировать о развитии тромбоза глубоких вен. Также важно не допустить нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, частые спутники офисной работы — запоры и вздутия живота, вызванные неправильным питанием», — предупредила Скорикова.

Врач отметила, что снизить риск развития патологий поможет соблюдение питьевого режима. Здоровому человеку специалисты рекомендуют выпивать до 2 л воды в сутки. Это способствует разжижению крови, стимулирует метаболизм, помогает сохранить слизистые носоглотки увлажненными. При этом классический офисный напиток, кофе, воду не заменяет и даже способствует обезвоживанию.

Полезно раз в час делать небольшие перерывы, чтобы немного размяться и прогуляться хотя бы по коридору. Также Скорикова рекомендовала несколько раз в день хорошо проветривать кабинет. По ее словам, недостаток кислорода — частая проблема в офисах. Он приводит к головной боли, бессоннице, снижению концентрации внимания и работоспособности.