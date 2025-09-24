Пилинги и отшелушивание: как вернуть коже сияние осенью

Дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова рассказала, чтобы сделать кожу сияющей с наступлением холодов после лета в ежедневный уход стоит добавить пилинги и отшелушивание, сообщает Газета.ru .

«Важно „дать дорогу“ молодым клеткам, но для этого мало просто сделать пилинг и воспользоваться кислотами — их нужно напитать и хорошо увлажнить, так как кожа после лета сильно обезвожена», — объяснила эксперт.

По ее словам, женщинам с жирным типом кожи стоит применять пилинги с выраженным действием. Для обезвоженной кожи, по мнению специалиста, лучше всего подойдут щадящие продукты, обладающие увлажняющими и антиоксидантными свойствами, а для реактивной — нежные ферментные компоненты, поддерживающие микрофлору.

Амосова акцентировала внимание на важности выбора консистенции: для жирной кожи оптимальны невесомые некомедогенные продукты, для сухой — средства, восстанавливающие барьер, содержащие церамиды и сквалан, а для чувствительной — составы с про- и пребиотиками.

