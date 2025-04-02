Пиявки и БАД не помогут: эксперт рассказала, как делают бизнес на детях-аутистах

Исполнительный директор Санкт-Петербургского института раннего вмешательства Евгения Ермолаева рассказала, почему важно как можно раньше выявить признаки расстройства аутистического спектра (РАС) и как сейчас делают бизнес на детях-аутистах, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Традиционно программы реабилитации детей с РАС начинают применять не раньше трех лет. Специалисты института успевают «поймать» самого маленького ребенка, нейронные связи мозга которого еще максимально пластичные, и «запустить» их. Если работа с ребенком-аутистом начинается в возрасте от четырех до семи лет, то путь будет сложнее, отметила эксперт. При этом важно «дотянуть ребенка» до максимально высокой возможности коммуникации.

В то же время сейчас на теме аутизма очень много спекуляций — на этом делается бизнес. Родителям предлагается множество недоказанных методик, от плавания с дельфинами до приема БАДов. Главная опасность в том, что семьи рискуют потерять драгоценное время, предупредила Ермолаева.

«А когда родителям продается надежда на то, что приставят пиявку, дадут таблетку, покатают на лошадке — и проблема решится, это преступная потеря времени», — говорит директор института раннего вмешательства.

В институте за 30 лет накоплен эффективный опыт работы с РАС и применяется «золотой стандарт» диагностических методик. Хотя здесь не лечат аутизм, а лишь корректируют, это помогает ребенку социализироваться, а семьям — научиться с этим жить, подчеркнула эксперт.

«Это не сделают ни пиявка, ни БАДы», — заключила она.