Певица Цой поделилась секретом восстановления фигуры после майских праздников

Как призналась звезда, с лишним весом она борется с детства, и процесс контроля набора веса для нее очень сложен. Она отметила, что с рождения была пухленькой и уже с молодости старалась обрести фигуру мечты путем диет.

Однако проблемы в виде гастролей, стрессов, переездов, кризисов в личной жизни мешали Цой в достижении цели. Певица на фоне трудностей впадала в депрессию и начинала заедать проблемы.

«Ну что уж тут скрывать: падкая я на тортики, жареную картошку и иные гастрономические изыски. Но сейчас работаю как раз над тем, чтобы вернуть себе осиную талию», — добавила звезда.

Сейчас Цой старается находить пару часа для спортивного зала в своем плотном графике. Более того, по мнению певицы, наиболее эффективным является правильное питание, которого она старается придерживаться. Звезда пьет больше воды, отваров из трав, ест фрукты и овощи. Как заключила певица, в таком случае живот уходит за месяц.