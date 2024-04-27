Певец Андрей Губин о своем здоровье: я поврежденный человек

Певец Андрей Губин назвал себя «поврежденным человеком». Несмотря на то, что все результаты анализов у знаменитости в пределах нормы, он уверен, что серьезно болен, сообщает «Пятый канал».

По словам Губина, именно из-за болезни его лицо стало непрезентабельным. Также она стала причиной потери зубов.

«Я — поврежденный человек, понимаете?! И я этого не стесняюсь. Я стал выглядеть очень плохо. Был просто страшным! И сейчас страшный. Но знаю, что интеллект у меня в порядке, глаза выражают меня, но это только глаза» Андрей Губин певец

Музыкант рассказал, что сейчас у него работают только глаза. Звезда живет один и мало с кем общается.

Накануне 50-летнего юбилея Губин решил пройти обследования, где выяснилось, что певец полностью здоров. Сам он в это не верит и продолжает убеждать всех, что серьезно болен.