Петербуржцам рассказали о проекте «Территория здоровья»

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, как в Северной столице планируется развивать центры медпрофилактики. Он напомнил, что в рамках форума действует проект «Территория здоровья», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Цель проекта — донести до общества, что профилактика приносит для здоровья больше пользы по сравнению с оказанием медпомощи в дальнейшем.

«Это не сложно — прийти и сдать простейшие анализы и пройти простые исследования. Даже наши экспонаты на „Территории здоровья“ доказывают, что несложные профилактические мероприятия позволяют сохранить жизнь и активное долголетие», — пояснил Лисовец.

Глава петербургского Комздрава напомнил, что для проектов медицинской профилактики в городе на Неве избираются площадки массовой проходимости. Это делает проект более доступным для людей.