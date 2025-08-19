Петербургские врачи проведут уникальную операцию на глаза пациентке из США

В пресс-службе заведения рассказали, что девушка приехала из США в Россию специально, чтобы получить квалифицированную хирургическую помощь. Меланома является злокачественной опухолью сосудистой оболочки глаза, которая может привести к потери глаза и метастазам по всему организму.

Известно, что в 2012 году женщина из Екатеринбурга уже проходила лечение в России, тогда Петербургские офтальмологи смогли спасти ей жизнь и зрение. Тогда она впервые заболела, а после операции в течение 13 лет болезнь не проявлялась. После этого она уехала в США и находилась там под наблюдением до наступления рецидива.

Уже во вторник пациентка подвергнется фотодинамическому воздействия. В процессе лечения ей выполнят всех комплекс процедур одновременно: введут радиоактивный источник и применят метод фотодинамического воздействия.