Петербургские офтальмологи помогут спасти зрение 30 детям с дистрофией сетчатки

Акция «Прекрасные глаза каждому» проходит в понедельник в петербургском филиале Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) «Микрохирургия глаза» им. Святослава Федорова. В рамках нее специалисты обследуют 30 детей и подростков с редкими (орфанными) патологиями, сообщает газета «Петербургский дневник» .

На обследование к лучшим офтальмологам страны съехались 30 юных пациентов из разных регионов — Северной столицы и Ленобласти, Москвы, Казани, Великого Новгорода и Пскова.

«Дети пройдут полное офтальмологическое обследование и получат направления на госпитализацию для операций и лечения, которое поможет замедлить развитие их заболеваний», — говорится в сообщении.

У всех ребят стоит диагноз «наследственная дистрофия сетчатки» (НДС). Как правило, это связано с мутацией в генах, проявляется в раннем возрасте и может привести к полной слепоте. Именно поэтому очень важно не затягивать с уточнением диагноза и лечением.

На данный момент проводятся исследования для разработки генной терапии и уже создан препарат «Лукстурна» для лечения НДС, связанной с мутацией гена RPE65, уточняет газета.