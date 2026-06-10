Петербург получил 10 наград премии «СоУчастие»

Эксперты связали результат с экосистемой донорства в городе. Она объединяет органы власти, медицинские учреждения, общественные организации и волонтеров.

Победные практики представили Городская станция переливания крови, Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России, фонд «Центр развития донорства костного мозга» и движение «Доноры России».

На церемонии впервые вручили общественную награду «За верность делу» за многолетнюю работу в донорстве крови и костного мозга. Медали получили директор Российского НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России Сергей Сидоркевич и начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства Городской станции переливания крови Станислав Давыдов.

Координационный совет при Общественной палате РФ и Национальный фонд развития здравоохранения учредили премию в 2010 году. Она проходит в рамках проекта «Донорство для всех. Помочь может каждый» с использованием гранта президента РФ.

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