сегодня в 15:12

Первый замминистра здравоохранения Московской области провел прием в Павловском Посаде

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов вместе с первым заместителем Министра здравоохранения Московской области Максимом Максимовым провели прием жителей в Электрогорской больнице, передает передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Перед приемом заместитель министра пообщался с медиками, которые трудятся в Электрогорской больнице. Обсудили проблемные моменты и разобрали жалобы, которые поступают от пациентов. После этого начался прием жителей.

«На запланированный прием пришли 16 человек. Мы выслушали все просьбы и предложения. Некоторые вопросы решили на месте.» — сказал Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

После общения с жителями заместитель Министра вместе с Главой посмотрели работу отделений хирургии, гинекологии и терапии в вечернее время.

«Все ведется в штатном режиме — операции проводятся, после чего пациенты получают дальнейшую медицинскую помощь.» — сказала главный врач Павлово-Посадского больницы Марина Мягченкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.