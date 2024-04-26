Первый в России войта-терапевт провела лекцию в Видном

В Видновском перинатальном центре Ленинского городского округа прошла лекция по Войта-терапии. Врач-невролог, Войта-терапевт Екатерина Кнолль уже более 10 лет обучает родителей по уникальной методике и помогает в реабилитации детей преимущественно с двигательными нарушениями. В процессе работы активируются врожденные генетически заложенные рефлексы. Доктор посетила Видновский перинатальный центр для того, чтобы поделиться своими знаниями с коллегами и родителями новорожденных. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Врачи Видновского перинатального центра активно применяют в реабилитации недоношенных малышей передовые методики зарубежных коллег. Практически по всем направлениям обязательным условием является «погружение» родителей в этот процесс. Войта-терапию можно начинать с первых дней жизни ребёнка и добиться значительно улучшения состояния ребенка.

«У недоношенных малышей проблема в том, что нервная система очень незрелая, страдают сосуды и часто у наших маленьких пациентов могут возникать инсульты или кровоизлияния. Если такие осложнения случились, Войта-терапия применяется для минимизации последствий и баланса дыхательных расстройств, потому что малыши первые месяцы жизни находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких», — приводятся в сообщении слова врача-невролога, войта-терапевта Екатерина Кнолль.

На лекции в Видновском перинатальном центре Екатерина Кнолль познакомила врачей-неонатологов с диагностикой и терапией метода профессора Вацлава Войты. Доктор отдельно остановилась на особенностях реабилитации для детей, рожденных значительно раньше срока.

«Это позволяет предупредить такие грозные осложнения как детский церебральный паралич и тяжелые инвалидности. Мы уже используем эту методику в условиях нашего реабилитационного отделения», — отметил врач физической и реабилитационной медицины Видновского перинатального центра Максим Новиков.

Войта-терапевт провела занятие с мальчиком 8 месяцев, с диагнозами «энцефалопатия недоношенных», «задержка развития» и «гидроцефалия». Мама восьмимесячного малыша уже активно постигает азы методики Войты на занятиях вместе с инструктором по ЛФК Натальей Чумаковой.

«После пяти процедур Войта-терапии наш мальчик интеллектуально развивается. Он начал говорить звуками и стал более общительным, а раньше был довольно вялым. Осознанно переворачивается с животика на спинку. Будем дальше учиться и заниматься», — отметила пациентка Видноского перинатального центра.

После лекции и занятия Екатерина Кнолль посмотрела малыша в отделении патологии недоношенных и новорожденных детей и провела диагностику по методике Вацлава Войты.

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