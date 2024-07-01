Первый в регионе спектральный компьютерный томограф установлен в Подмосковье

Основное отличие медтехники заключается в том, что при низкой лучевой нагрузке она позволяет просматривать анатомические структуры и характеристику состава тканей в ходе одного обследования, а значит повысить скорость и качество проводимых исследований.

«Это первый подобный аппарат КТ в регионе. Оборудование будет применяться при исследованиях сердца и коронарных сосудов, грудного отдела аорты, а также онкологических пациентов. Благодаря медтехнике, врачи смогут получать более полный набор данных об анатомических особенностях пациента за одно исследование, что исключает назначение дополнительных обследований. Всего на закупку и установку нового аппарата КТ было направлено почти 150 млн рублей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Оборудование будет работать круглосуточно. В сутки на нем планируется проводить порядка 30 исследований. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.