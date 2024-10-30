Первых пациентов принял ФАП в подмосковном селе Ивашково

Новый ФАП открылся в Подмосковье по адресу: г. о. Шаховская, село Ивашково, ул. Новая, д. 3а, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Здание медицинского учреждения построили с применением технологий индустриального модульного строительства. ФАП будет обслуживать жителей самого села Ивашково, а также близлежащих деревень: Косилово, Новое Несытово, Старое Несытово, в общей сложности порядка 1 тыс. человек, в том числе около 100 детей.

В медучреждении разместились кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов, помещение для персонала.

Записаться на прием в фельдшерско-акушерский пункт можно по номеру 122 и через региональный портал Госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.