Первых пациентов принял детский клинический центр им Л. М. Рошаля

На консультацию специалистов новой областной больницы им Л. М. Рошаля в Красногорске балашихинские врачи направили 213 детей с хроническими заболеваниями. Сейчас в центре организован амбулаторный прием специалистов по 9 профилям, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Попасть на прием к детским специалистам можно по направлению лечащего врача поликлиники. После первичной консультации в центре доктор может назначить ребенку диагностические процедуры или записать на следующий прием. Как правило, родители детей, у которых выявлены сложные заболевания, охотно соглашаются на посещение нового детского клинического центра», — рассказала заместитель главного врача Балашихинской больницы по детству и родовспоможению Светлана Щербакова.

Она добавила, что помимо очного приема, специалисты центра организуют телемедицинские консультации. С врачами Балашихинской больницы они провели уже 2 ТМК.

Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля открылся в августе.

Клиника оснащена более чем 9,8 тыс. единиц современного медицинского оборудования, которое позволит проводить сложные и уникальные операции. Для работы в центре привлечены 1,2 тыс. высококвалифицированных специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал Воробьев.