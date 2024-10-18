Первых пациентов принимают операционные, построенные по технологии «чистых помещений»

Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске начал проводить первые хирургические вмешательства. Ультрасовременные операционные, реанимации и палаты интенсивной терапии детской больницы спроектированы, построены и оснащены российской компанией Хоспиталтехник по концепции «чистых помещений», общая площадь — более 2980 кв.м, в их составе 24 операционных, реанимации и палаты интенсивной терапии, передает пресс-служба компании.

В новом центре установлено более 9,8 тыс. единиц современного медоборудования, которое позволяет проводить сложные и уникальные операции для маленьких пациентов со всей страны.

По словам Григория Куприянова, генерального директора Хоспиталтехник, строительство ДКЦ в Красногорске — вызов для всей команды, учитывая масштаб работ, ответственность, сжатые сроки реализации и объем оснащения медицинским оборудованием и инженерными сетями.

«Этот проект стал для Хоспиталтехник визитной карточкой. Можно сказать, мы шли к нему все эти годы, накапливая компетенцию и оттачивая технологии», — подчеркнул Григорий Куприянов.