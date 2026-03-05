Первых пациентов после трансплантации сердца выписали из МОНИКИ

Заведующий отделением кардиохирургии «Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского» Дмитрий Зыбин сообщил РИАМО, что врачи успешно провели три операции по трансплантации донорского сердца.

В организации добавили, что в 2026 году два пациента выписаны домой после процедуры трансплантации донорского сердца.

«Впервые в МОНИКИ трансплантация сердца была проведена в 2020 году. Наш областной Минздрав и руководство возобновили эти операции. В этом году мы провели три такие операции, и сегодня было выписано двое пациентов. Такие операции необходимы для пациентов, которые лечатся от сердечной недостаточности. Когда лекарственная терапия не приносит успехов, пациенту предлагается операция по трансплантации донорского сердца», — сказал Зыбин.

По его словам, операция сложная и длится около 5-6 часов.

Он добавил, что после операции пациенты проходят процедуру реабилитации, чтобы донорское сердце прижилось и не отторгало орган. На это требуется около месяца, затем специалисты наблюдают за состоянием пациента примерно один год.

«После завершения процедуры реабилитации пациенты успешно возвращаются к нормальной жизни. Многие потом занимаются спортом, рыбалкой, ведут активный образ жизни, не ограничивая себя», — отметил Зыбин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах (медучреждений -ред.) размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

