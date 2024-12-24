Первые профсоюзные елки провели для более чем 2 тыс детей медработников Подмосковья

До Нового года остается совсем чуть-чуть, поэтому самое время создать по-настоящему теплую, предпраздничную атмосферу. Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ открыла череду новогодних елок. Яркие и удивительные представления прошли в зале Российской академии наук, охватив свыше 2 тыс. гостей, в том числе юных зрителей из Курска. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Главная профсоюзная елка — это особенный праздник для всех нас. Уверена, наши маленькие гости получили множество положительных эмоций во время анимационной программы со сказочными героями, а теперь попадут в замечательный мир русской культуры и познакомятся с доброй сказкой «Морозко». Подготовкой представления занимались артисты театра оперетты. Красивые костюмы, голоса, декорации — сегодня мы приоткроем для вас дверь в мир настоящего театра. Дорогие мои, поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством! Будьте здоровы, счастливы и любимы. Пусть в доме каждой семьи будет тепло и уютно, а чудеса обязательно случаются», — поприветствовала зрителей председатель областного комитета Нина Суслонова.

На протяжении новогодней елки гостей сопровождали волонтеры — студенты областного медицинского колледжа № 1. Будущие медработники первыми отвечали на вопросы, помогали с билетами и раздавали подарки. Вместе с активистами сладкие наборы юным зрителям дарили председатель организации Нина Суслонова и начальник управления государственной гражданской службы, кадровой политики и медицинского образования министерства здравоохранения Московской области Ирина Корепанова. Следующий праздник для детей состоится 27 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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