Первые 2 психиатра из Подмосковья получили участки по льготной программе

В этом году в Московской области программу «Земля врачам» расширили, добавив в список специальностей и психиатров. Первые два врача-психиатра уже получили участки в Дмитрове и Егорьевске, сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Программа „Земля врачам“ стала весьма востребованной у нас в регионе. Если изначально в перечень входили 36 узких врачебных специальностей, в которых по области наблюдается дефицит, то сейчас их уже 39, два года назад включили врачей физической и реабилитационной медицины, в прошлом году добавились гериатры, а в июне этого года — врачи-психиатры», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По данным Минздрава, в Подмосковье таких специалистов более 180. Два из них уже стали обладателями заветных соток. Это Хвалев Егор Владимирович — врач-психиатр, заведующий психиатрическим отделением № 4 психиатрической больницы № 3 им. Т. Б. Дмитриевой в Егорьевске (стаж 5 лет) и Харитонова Любовь Дмитриевна, врач-психиатр психиатрической больницы № 5 Дмитриевского городского округа (30-летний стаж).

«Рад безмерно, что и нашу специальность включили в программу. У меня жена, ребенок, вместе строим планы: что из обязательного на участке, так это большой дом, бассейн и клубника», — поделился Егор Хвалев.

В этом году включили в программу «Земля врачам» городской округ Кашира, где на сегодняшний день работают 98 медицинских работников, попадающих под действие льготной меры поддержки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.