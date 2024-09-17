Первую операцию провели в детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля

В детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля выполнили первое оперативное вмешательство. Первым пациентом стал 8-летний мальчик, которому провели лапароскопическое удаление паховой грыжи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вчера к нам в отделение поступил первый пациент из Наро-Фоминска с паховой грыжей. Мы провели все необходимые дообследования и уже сегодня выполнили малоинвазивную операцию по удалению патологии. Вмешательство длилось чуть менее часа и прошло успешно. Благодаря тому, что операция проводилась через небольшие проколы, пациент быстро идет на поправку и в ближайшее время будет выписан», — рассказал руководитель отделения урологии-андрологии Федор Напольников.

Стационар Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля принял первых пациентов на госпитализацию 16 сентября — всего около 70 детей из Подмосковья, Москвы и других регионов РФ. В настоящее время в центре работает 11 отделений, в том числе реанимационное, урологическое, хирургическое, травматологическое, кардиологическое, эндокринологическое, неврологическое и инфекционное.

В детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля будут функционировать 26 отделений по 28 профилям. Он рассчитан на 461 койку. Ежегодно здесь будут проходить стационарное лечение более 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов. Кроме того, еще 150 тыс. детей смогут иметь возможность проходить обследования и консультироваться с врачами.

Более подробно с работой центра можно ознакомиться в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.