Первичный сосудистый центр больницы Солнечногорска стал лучшим в Подмосковье

Отделение для пациентов с нарушениями мозгового кровообращения Солнечногорской больницы стало лучшим сосудистым центром Московской области. Он возглавил рейтинг регионального Минздрава, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежедневно врачи отделения спасают пациентов с неврологическими и сосудистыми заболеваниями, в том числе с обширными инсультами.

«Рейтинг оценивает такие ключевые показатели, как снижение общей смертности и увеличение продолжительности жизни населения. Он разработан министерством здравоохранения России. Хочу поблагодарить наших врачей за профессионализм. Они спасают и ставят на ноги тысячи людей ежегодно», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Отделение оснащено 50 койками, и еще девятью — в блоке интенсивной терапии, куда привозят пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Для лечения таких больных по показаниям проводят тромболизис.

«При поступлении пациента мы всегда оцениваем возможность проведения тромболитической терапии. Это высокоэффективная помощь при ишемическом инсульте, которая позволяет восстановить кровоток в пораженном сосуде и предотвратить необратимые изменения в тканях мозга», — рассказала заведующая отделением Гульнарат Алиева.

Отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения было открыто в Солнечногорской больнице в 2014 году. Ежегодно более 1 600 пациентов с нарушениями мозгового кровообращения проходят здесь лечение.

Ранее, в июне — сентябре, в Солнечногорскую больницу поступило новое современное оборудование для психологической коррекции состояния пациентов с нарушениями мозгового кровообращения и тренажер для разработки кистей рук после инсультов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.